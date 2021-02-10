В Тосно во время рейда остановили машину экс-депутата с поддельными дипломатическими номерами  

Сегодня, 10 февраля, сотрудники ДПС остановили подозрительный автомобиль в Тосно, за рулем оказался бывший депутат муниципального образования Федоровского городского поселения Родион Ким.

Внимание полицейских привлек Mercedes G-Wagen с красными номерами диппредставительства одной из среднеазиатских республик. На госзнаке значилась латинская буква D, что подразумевает принадлежность машины именно к дипломату.

Во время проверки установлено, что размещенные на авто номера являются недействительными и числятся в базах как архивные. Сам же Mercedes Киму не принадлежит. К тому же экс-мундеп не имеет права использовать транспортное средство с такими номерами, пишет 78.ru.