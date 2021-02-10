Экс-главе администрации Выборгского района Геннадию Орлову продлили домашний арест

Суд продлил меру пресечения экс-главе администрации Выборгского района Ленобласти Геннадию Орлову, подозреваемому в многомиллионном мошенничестве с бюджетными деньгами.

Геннадий Орлов остается под домашним арестом. Соответствующее решение принял Приморский районный суд Петербурга. А бывший глава районного комитета финансов Александр Болучевский останется под стражей.

Напомним, Александр Болучевский подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-чиновник рассказал о хищении более 700 млн рублей и заявил, что половину отдал за место в мэрии Москвы. А 17 октября прошлого года по подозрению в мошенничестве задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова.