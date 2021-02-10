В Кронштадте двое человек погибли в машине скорой помощи после пожара

В среду, 10 февраля двое петербуржцев оказались в охваченной огнем квартире в Кронштадте. Их успели вывести из горящего помещения, однако спасти не удалось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, вызов на пожар в жилом четырёхэтажном здании по улице Карла Либкнехта, 25, поступила примерно в 16:45. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на последнем этаже.

Жильцов загоревшейся квартиры пожарным удалось вывести, после чего передали бригаде скорой помощи. Как стало известно позднее, мужчине и женщине не удалось выжить. Медики констатировали смерть от отравления угарным газом.