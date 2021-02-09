В Колпинском районе произошло возгорание в здании школы — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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В петербургской школе № 588 загорелся кабинет директора. Возгорание произошло во вторник, 9 февраля. 

О происшествии сообщил портал 78.ru, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Огонь распространился по площади в 15 квадратных метров. На место ЧП прибыли  пожарные бригады. О причинах возгорания и возможных пострадавших пока не сообщается.

Известно, что у здания школы стоят машины реанимации.

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