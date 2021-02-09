В Колпинском районе произошло возгорание в здании школы — видео

В петербургской школе № 588 загорелся кабинет директора. Возгорание произошло во вторник, 9 февраля.
О происшествии сообщил портал 78.ru, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.
Огонь распространился по площади в 15 квадратных метров. На место ЧП прибыли пожарные бригады. О причинах возгорания и возможных пострадавших пока не сообщается.
Известно, что у здания школы стоят машины реанимации.
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