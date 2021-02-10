Ленобласть за последние три месяца получила 50 тысяч доз вакцины от коронавируса

Автор: Анастасия Щербакова
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Стало известно об объеме поступившей вакцины от Covid-19 в период с декабря 2020 по февраль 2021 года. Вместе с недавней поставкой в регион препарата количество доз вакцины достигло почти 50 тысяч единиц. 

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Первые поставки вакцины в регион начались в декабре прошлого года. За весь период Ленобласть получила порядка 48 тыс. комплектов вакцины.

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Прошлая партия препарата была разделена на две части. Первая предназначалас для людей, оказавшихся в зоне риска — врачей, учителей, сотрудников соцслужб, вторую получили жители «красных» зон.

«В ближайшие дни вакцина будет развезена по районным больницам», — отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, что с начала пандемии в Ленобласти было зарегистрировано 32 тыс. 804 случаев заражения Covid-19. Из них 467 оказались смертельными.

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