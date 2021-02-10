В Петербурге с 12 февраля снимают часть ковидных ограничений

Правительство Санкт-Петербурга сообщает о том, что ряд принятых ранее мер по противодействую Covid-19, с 12 февраля перестанут действовать. Однако для этого есть ряд условий.

Так, на сайте Смольного появилась информация, что уже с понедельника, 12 февраля начнут работу фуд-корты и фуд-плейсы при условии обслуживания не более 50% столов. Также в планах увеличить заполняемость цирков, кинотеатров, театров и концертных залов с 50 до 75%.

Соответствующие поправки в постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал Александр Беглов.