«Яндекс» начал разработку своего сервиса безналичной оплаты

На сайте российской компании «Яндекс» появилось пользовательское соглашение нового сервиса «Yandex Pay». Информации, подтверждающей или отрицающей разработку приложения, от компании пока нет.

О возможной работе Яндекса над новым сервисом сообщили в ТАСС. Сообщается, что Yandex Pay будет доступен на всех веб-страницах компании. При помощи него пользователь сможет хранить данные своих банковских карт, управлять ими и использовать их для оплаты.

Однако в самой компании пока не комментируют разработку сервиса онлайн-платежей. В пресс-службе «Яндекса» напомнили, что пользователи могут и сейчас привязывать свои банковские карты к учетным записям и использовать их для совершения покупок.