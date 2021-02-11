Один из корпусов госпиталя «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге прекратил прием пациентов с COVID-19

Один из корпусов временного госпиталя, развёрнутого на базе выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, прекратил прием пациентов с коронавирусом, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
По его словам, прекращение приема связано с уменьшением числа госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в городе.
Сарана добавил, что на данный момент из 11 650 коек, отданных под лечение больных коронавирусом, свободно 43%.
Ранее сообщалось, что к обычному режиму работы вернулась ранее перепрофилированная Мариинская больница. В стационаре сохранены 92 койки для больных с коронавирусом. Вдвое сокращен коечный фонд для приема инфекционных пациентов во временном госпитале в «Заре» (для больных с COVID-19 оставлены 300 коек).