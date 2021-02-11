Один из корпусов госпиталя «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге прекратил прием пациентов с COVID-19

Один из корпусов временного госпиталя, развёрнутого на базе выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, прекратил прием пациентов с коронавирусом, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Приостановила работу 1 тысяча коек, которые представляют собой корпус №7 госпиталя «Ленэкспо». Там нет пациентов, в ближайшее время мы проведем дезинфекцию, чтобы корпус стоял уже чистый», — сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» Сарана.

По его словам, прекращение приема связано с уменьшением числа госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в городе.

«Если мы говорим о сравнении двух последних недель января и первых недель февраля, то сейчас на 27% стало меньше пациентов», — сказал он.

Сарана добавил, что на данный момент из 11 650 коек, отданных под лечение больных коронавирусом, свободно 43%.

«Сегодня в день мы госпитализируем 250-300 пациентов, тогда как в конце декабря это была тысяча пациентов. Это значительно облегчило работу всех, поэтому мы создали план по выводу ковидных стационаров к обычной деятельности», — уточнил зампредседателя комитета.

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