По информации ivbg.ru, 10 февраля около 23:00 в полицию Всеволожского района сообщили о трупе девушки в салоне автомобиля под окнами 19-этажного дома № 17 по Воронцовскому бульвару в Мурино.

Девушка упала с высоты на припаркованный автомобиль Volkswagen Polo. Тело пробило лобовое стекло и оказалось в салоне. Из одежды на ней были белье, футболка и носки.

На вид погибшей 25-30 лет. Ее личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Мурино девушка выпала из окна. Родные погибшей подозревают ее парня в убийстве.