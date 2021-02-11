Пьяные подростки повредили автобус в Санкт-Петербурге, идет их поиск

Полиция устанавливает личности подростков, повредивших автобус на Чкаловском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция устанавливает подростков, повредивших автобус на Чкаловском проспекте», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 10 февраля в полицию обратился водитель, сообщивший, что четверо молодых людей пили алкоголь и нецензурно выражались в общественном транспорте.

«При выходе из автобуса на остановке у дома 45 по Чкаловскому проспекту один из них сломал стеклоочиститель лобового стекла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает ГУМВД.