Автобус № 8, курсирующий между Уткиной Заводью и станцией метро «Площадь Александр Невского», вернули на прежний маршрут после ремонта газопровода на Хрустальной улице.

Работы, связанные с ремонтом газопровода на Хрустальной улице были завершены, в связи с чем «Пассажиравтотранс» вернул прежние дорожные маршруты. Это касается и автобуса № 8, курсирующего между Уткиной Заводью и станцией метро «Площадь Александр Невского». Об этом рассказали Невские новости.

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