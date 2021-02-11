В Подпорожском районе фура съехала в кювет после внезапной смерти водителя

ДТП произошло вчера днем, 10 февраля, на 42 километре трассы А-215 в Подпорожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, грузовик Volvo выехал на встречную полосу и съехал в кювет. Травм и следов насилия на теле 38-летнего водителя не обнаружено, как и следов экстренного торможения, сообщили в УГИБДД. Врачи, предварительно, констатировали смерть из-за проблем с сердцем. Точные причины установит судмедэкспертиза.

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Известно, что до случившегося ныне усопший жаловался коллегам на боли в груди. В пути он по рации попросил у попутчиков лекарство, те обещали помочь в Подпорожье. Известно, что мужчина был зарегистрирован в Вологодской области.