Названы марки автомобилей, которые чаще других попадают в ДТП в Петербурге

Эксперты провели анализ страховых выплат участникам аварий.

Помимо пробега автомобиля и ряда факторов, влияющих на аварийность автомобилей, есть закономерность между стоимостью машины и частотой ее попадания в ДТП. О выводах “Невским новостям” рассказал руководитель управления урегулирования розничных убытков компании «АльфаСтрахование» Заур Карданов.

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Чаще всего в аварии попадают недорогие машины, в частности Hyundai Solaris, KIA Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid. Чуть ниже аварийность у машин, диапазон цен на которые варьируется от 1,5 млн до 3 млн рублей: Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Toyota Camry, KIA K5, Mercedes и BMW E-class.

Реже всего становятся участниками ДТП автомобили по цене от 3 млн рублей: седаны S-класса, кроссоверы, внедорожники всех марок.