В Ленобласти уничтожили более тонны “санкционных” польских груш — видео

Инспекторы Россельхознадзора провели рейд на одном из складов Петербурга и обнаружили товары, запрещенные к ввозу в Россию.

А именно более одной тонны груш, на упаковках которых были сорваны маркировочные этикетки. Согласно оставшейся части маркировки, фрукты предназначались для реализации на территории республики Беларусь и направлялись из Польши. Кроме того, товар не имел сопроводительных документов.

Весь изъятый товар был уничтожен в Ленобласти, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее в Ленобласти уничтожили 512 килограммов свежих груш из Бельгии. Фрукты были изъяты на одной из плодоовощных баз Петербурга.