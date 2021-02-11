Часть коек под COVID-19 в Санкт-Петербурге возвращают для оказания плановой медпомощи – власти

Часть коек, развернутых для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге, возвращают для оказания плановой медпомощи в связи со стабилизацией эпидситуации в городе, также планируется закрыть 7-й павильон временного госпиталя в «Ленэкспо», сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.
В настоящее время Петербурге свободны 43% коек для больных с COVID-19 и пневмониями.
К обычному режиму работы уже вернулась ранее перепрофилированная Мариинская больница. В стационаре сохранены 92 койки для больных с коронавирусом. Вдвое сокращен коечный фонд для приема инфекционных пациентов во временном госпитале в «Заре» (для больных с COVID-19 оставлены 300 коек).
С 15 февраля возобновят оказание плановой и экстренной помощи перепрофилированные под COVID-19 федеральные стационары — Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова и НМИЦ имени Алмазова. К штатной работе вернется детская городская больница имени Н.Ф. Филатова. С 15 февраля также закроется на прием пациентов с коронавирусом 7-й павильон временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо».
С 22 февраля к штатному режиму вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница №1 имени П.П. Кащенко.
Окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, больница Петра Великого СЗГМУ имени Мечникова и Александровская больница возобновят оказание плановой помощи с 1 марта.