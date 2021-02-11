«ЕвроХим» реализуют инвестиционные и социальные проекты в Кингисеппском районе в срок

Ход перспективных проектов обсуждался на встрече губернатора Ленобласти и председателя Совета директоров АО «МХК ЕвроХим» Игоря Нечаева.

«Многолетний опыт нашей работы с компанией взаимовыгоден. «ЕвроХим» уже реализовал в области ряд крупных промышленных проектов, которые дают региону не только новые рабочие места и налоговые отчисления, инвестор продолжает поддержку социальной сферы района и хороший пример тому – проект «Кванторума» для кингисеппских школьников», – отметил Александр Дрозденко.

«Кванториум» с двумя лабораториями и образовательный центр для одаренных детей в Кингисеппе откроют в этом году. Стоимость проекта, реализуемого при поддержке Фонда Андрея Мельниченко, составляет 101 млн рублей.

Напомним, что министерство экономического развития РФ, правительство Ленобласти и компания «ЕвроХим» подписали 18 декабря 2020 года Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту строительства современного предприятия по выпуску аммиака и карбамида в городе Кингисепп Ленобласти. Подписание соглашения дает инвестору гарантии неизменности налоговых и других регуляторных условий на срок заключения договора.

Ежегодно новое предприятие будет выпускать 1,4 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака. Запуск производства на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад-2» запланирован на 2023 год.