В Мурино вновь перекрыли бульвар Менделеева из-за желания возвести ларьки

Спор вокруг возведения ларьков по бульвару Менделеева в Мурино Всеволожского района продолжается.

Сегодня, 11 февраля, в сети появилась информация, что бульвар Менделеева вновь перекрыли.

Напомним, что несколько лет назад о строительстве заведений коммерческого характера на бульваре Менделеева жители Мурино пожаловались в instagram-аккаунте Александра Дрозденко. Несмотря на то, что этот вопрос находится исключительно в ведении местных властей, губернатору Ленобласти пришлось вмешаться – строительство приостановили.

Александр Дрозденко предложил изменить правила землепользования и застройки и перевести бульвар в рекреационную зону. Это позволило бы не допустить возобновления строительства в будущем. С тех пор судьба бульвара находится в подвешенном состоянии.