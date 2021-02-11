Мужчина погиб в утреннем пожаре в Выборгском районе

Пожар охватил 36 квадратных метров дачи в СНТ «Дружба» Выборгского района Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 5.47. На место прибыли восемь пожарных. К 6.50 огонь был ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревший труп человека. По данным ivbg.ru, погиб 62-летний мужчина. Причиной пожара могла стать старая печь.