Реставрацию фасадов Благовещенского собора в Шлиссельбурге завершат весной

В Шлиссельбурге Кировского района Ленобласти завершается реставрация фасадов Благовещенского собора. Работы планируют завершить уже этой весной.

Восстановление фасадов объекта культурного наследия началось в 2014 году. Сам храм был возведен в 1764 году, но во времена Великой Отечественной войны получил серьезные повреждения. А в советские времена собор использовался как склады. С 1995 года храм стал объектом культурного наследия федерального значения.

Напомним, весной также завершится реставрация дома-музея Римского-Корсакова в Тихвине. Сейчас реставраторы сосредоточены на интерьерах, которые сами по себе станут частью экспозиции.