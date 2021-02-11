Жители Ульяновки уже много лет страдают от многочисленных отключений электричества

Проблемы с длительным отключением от электроснабжения в поселке Ульяновка Тосненского района и округе длятся уже много лет.

Недавнее, но пока точно не последнее отключение доставило много неприятностей. Тогда, 9 февраля было нарушено электроснабжение по сети 10 кВ в поселке Ульяновка. Для ликвидации последствий аварийного отключения на место прибыли две бригады РЭС Тосно филиала АО «ЛОЭСК» Центральные электросети. Для оперативного восстановления электроснабжения часть потребителей была переведена на резервную схему.

Ночью, 10 февраля, пришлось включать передвижной дизель-генератор для электроснабжения многоквартирного дома с индивидуальными газовыми котлами. Энергетики все ночь проводили аварийно-восстановительные работы. Только в 6 утра 10 февраля аварийно-ремонтные бригады АО «ЛОЭСК», работая в круглосуточном режиме, полностью восстановили электроснабжение в поселке.

“На сегодняшний день между ПАО «Россети Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК» заключен договор об осуществлении технологического присоединения, по условиям которого предусматривались мероприятия по переводу электрических нагрузок поселка Ульяновка на источник питания ПС 110 кВ № 500, принадлежащей ПАО «Россети Ленэнерго»”, — рассказали Online47 в АО «ЛОЭСК».

В соответствии с договором и техническими условиями со стороны ПАО «Россети Ленэнерго» мероприятия в установленный срок выполнены не были. При этом АО «ЛОЭСК» выполнил работы в полном объеме».