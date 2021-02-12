Задержан пенсионер в федеральном розыске – он украл куриные тушки в Ложголово

По информации ivbg.ru, 10 февраля около 13:00 в деревне Ложголово в Сланцевском районе задержан 64-летний местный житель, объявленный в федеральный розыск по делу о краже 3 августа 2020 года.

Он зашел в незапертый дом соседки и украл из морозильной камеры две тушки замороженной курицы, две трески, один морской окунь и бедро курицы. Ущерб хозяйки дома составил 1 тысячу рублей 42 копейки.

В местный розыск пенсионера объявили в январе 2021 года. А 3 февраля объявили в федеральный розыск. Задержанному вменяют ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище). Ему грозят 6 лет лишения свободы.

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