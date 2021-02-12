Жителя Приозерска подозревают в систематическом избиении 8-летнего пасынка

По информации ivbg.ru, в отношении жителя Приозерского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего).

Следствие полагает, что отчим систематически избивал восьмилетнего пасынка и давил на его психику. Мальчика увезли в детский реабилитационный центр. Также установлено, что подозреваемый злоупотребляет алкоголем.

Следствие интересуют не только обстоятельства дела, но и то, как с семьей работали органы опеки.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что обнаженная женщина убежала от мужа из бани под Приозерском. Ее час искали в -20 °C по снегу.