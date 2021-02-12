Видео: учитель ОБЖ гимназии № 42 в Петербурге задержан за домогательство к школьнице

Как сообщал ivbg.ru, учителя ОБЖ гимназии № 42 в Петербурге обвиняют в домогательствах к школьницам.

На видео, которое приводят в доказательство виновности педагога, мужчина, которого называют учителем ОБЖ Юрием, домогается, обнимает и целует восьмиклассницу. Друг семьи предполагаемой жертвы рассказал, что это продолжается несколько недель.

Подозреваемого 62-летнего педагога задержали 11 февраля. В его отношении возбуждено уголовное дело ст. 135 УК РФ (развратные действия). Учитель свою вину отрицает, а в полицию прибыл сам вместе с адвокатом.