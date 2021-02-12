Мужчина и женщина насмерть замерзли в зимнем лесу возле Запорожского

По информации ivbg.ru, 11 февраля в полицию Приозерского района обратилась петербурженка, сообщившая, что не может связаться со своим 39-летним супругом.

Мужчина проживает в садоводстве рядом с поселком Запорожское. Вечером 11 февраля в лесу возле садоводства найдены трупы мужчины и женщины. Следов насилия на телах не зафиксировано.

По предварительной информации, они замерзли. Умерший мужчина – супруг петербурженки. Умершая женщина – 29-летняя местная жительница. Рядом с трупами найдена термокружка.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что задержан пенсионер, объявленный в федеральный розыск за то, что украл куриные тушки в Ложголово.