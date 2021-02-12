Показания о приставаниях учителя в Санкт-Петербурге дала вторая школьница – власти

Показания о приставаниях учителя гимназии в Санкт-Петербурге, подозреваемого в развратных действиях, дала еще одна школьница, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

«Вечером показания на преподавателя дала ещё одна девочка. Возбуждено второе уголовное дело», — написала она на своей странице «ВКонтакте».

В свою очередь, пресс-служба городского управления СК сообщает, что «в настоящее время в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК России «Развратные действия».

«Уголовные дела соединены в одно производство», — говорится в сообщении.

По версии следствия, «мужчина во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал развратные действия в отношении двух школьниц».

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия» в отношении учителя одного из учебных заведений города. По данным следствия, подозреваемый во время дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия. Мужчина задержан.

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Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что школьница пожаловалась на повышенное внимание к себе со стороны преподавателя, но взрослые восприняли ее слова со скепсисом. После этого в сети появилось видео, на котором мужчина прижимает к себе школьницу — как сообщают СМИ, запись якобы сделала сама девочка. После публикации видео СК начал доследственную проверку.