Показания о приставаниях учителя в Санкт-Петербурге дала вторая школьница – власти

Показания о приставаниях учителя гимназии в Санкт-Петербурге, подозреваемого в развратных действиях, дала еще одна школьница, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.
В свою очередь, пресс-служба городского управления СК сообщает, что «в настоящее время в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК России «Развратные действия».
По версии следствия, «мужчина во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал развратные действия в отношении двух школьниц».
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия» в отношении учителя одного из учебных заведений города. По данным следствия, подозреваемый во время дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия. Мужчина задержан.
Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что школьница пожаловалась на повышенное внимание к себе со стороны преподавателя, но взрослые восприняли ее слова со скепсисом. После этого в сети появилось видео, на котором мужчина прижимает к себе школьницу — как сообщают СМИ, запись якобы сделала сама девочка. После публикации видео СК начал доследственную проверку.