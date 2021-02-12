Развлекательные заведения Коми, кроме ночных клубов и дискотек, возобновили работу

Развлекательные заведения Коми возобновили работу с пятницы в рамках смягчения ограничений по коронавирусу, при этом ночные клубы и дискотеки остаются закрытыми до 1 марта, сообщают власти региона.

«С 12 февраля 2021 года возобновляют работу досуговые, развлекательные, зрелищные и иные подобные организации, в том числе детские игровые комнаты и развлекательные центры, за исключением ночных клубов (дискотек) – их работа приостановлена до 1 марта 2021 года», — говорится в сообщении на официальной странице Коми в соцсети «ВКонтакте».

При этом в республике пока сохранен запрет на проведение массовых зрелищных и спортивных мероприятий.

Сохраняются и ограничения по коронавирусу для пожилых жителей региона. Так, гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также людям с хроническими заболеваниями предписано до 17 марта соблюдать режим самоизоляции.

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По данным республиканского управления Роспотребнадзора. К четвергу в Коми подтверждено 37842 случая COVID-19. Выздоровели 36 517 человек, скончались – 725.