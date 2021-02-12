Обманутые дольщики из Гатчины получили извещение о переносе сроков ввода в эксплуатацию их многоквартирного дома. По словам компании-застройщика, всё идёт по плану.

Дольщики, купившие десять лет назад квартиры в доме на улице Киргетова в Гатчине, получили извещение о переносе сроков ввода в эксплуатацию их объекта. По словам одной из дольщиц, обещанное жилье должны были получить ещё в конце 2020, однако теперь обещания перенесли на апрель 2021.

Генеральный директор компании СК «Русь», ответственный за строительство дома, пояснил, что в контракте с региональными властями не было прописано сроков окончания строительства. Стройка идёт по плану, некоторые работы из-за холода выполнить невозможно, однако в скором времени будут устанавливать балконы и приступать к благоустройству, рассказали 47news.

На достройку дома потратят 87 миллионов рублей. Первоначально дом строила компания ООО «ИСК «ЖилСоцСтрой», разрешение на строительство было выдано в 2010 году. Застройщик продал 87 квартир, однако затем объявил о своем банкротстве.

Со вводом дома в Гатчине не останется обманутых дольщиков.