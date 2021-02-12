Петербургский суд вынес приговор водителю, который в состоянии наркотического опьянения сбил женщину-пешехода в Приморском районе.

ДТП произошло 13 ноября 2019 года около 17:55 на Приморском шоссе. Подсудимый находясь за рулем Chevrolet Lanos в состоянии наркотического опьянения, превысил допустимую скорость до 75–80 км/ч, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома 77 по Школьной улице. Водитель не стал тормозить, вылетел на пешеходный переход, по которому в этот момент шла женщина, и сбил ее. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Суд установил, что подсудимый не был ранее судим и не состоял на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах. Свою вину мужчина признал.

Приморский районный суд Петербурга приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 3 года. Помимо этого, он должен выплатить 600 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшей, рассказала «Фонтанка».