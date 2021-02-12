Дмитрий Песков признал падение доходов россиян  

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Росстат, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизились на 3,5 %.

Снижение по этому показателю фиксировали в 2014-2017 годах (максимальное в 2016 году на 4,5 %), рост – в 2018 и 2019 годах на 0,1 % и 1 % соответственно.

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, ведется работа», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По мнению Дмитрия Пескова, власти признают «напряженную ситуацию» с падением реальных располагаемых доходов населения и работают над устранением причин.

Ранее ivbg.ru рассказывал о том, зачем России нужны сразу три вакцины от COVID-19.