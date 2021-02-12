В Удмуртии собирались отменять обязательный масочный режим. Это решение раскритиковал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Александра Бречалов на днях объявил о смягчении коронавирусных ограничений в Удмуртии. Сообщалось о том, что ношение масок не станет обязательным и будет разрешено посещение театров, музеев и прочих общественных заведений. Однако после критики президента Татарстана Рустама Минниханова, обязательный масочный режим решили оставить, об этом сообщает РБК. Даже если у человека есть антитела, он может быть носителем вируса, отметил Минниханов.

Таким образом на данный момент обязательный масочный режим был снят только в Чеченской Республике, о чём недавно заявил Рамзан Кадыров.