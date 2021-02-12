Петербургские власти заявили о планах цифровизации медицины. Начнут с системы учета лекарств.

Власти Петербурга планируют разработать системы учета лекарств, вакцин от КОВИД и тестов на коронавирус. В ближайшее время все препараты и лекарственные средства будут систематизированы, после чего их размещат на сайте комитета по здравоохранению.

В будущем в Петербурге не собираются останавливать цифровизацию медицины. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, появится много новых проектов, например внедрение новых методов лечения пациентов с КОВИД, телеконсультации с врачами и тд. Об этом рассказали в Невских новостях.