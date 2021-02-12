Межведомственный совет по противодействию COVID-19 заявил об увеличении числа заболевших на 17% по сравнению с прошлой неделей. Однако причин для паники нет.

Число новых случаев коронавируса в Петербурге снова начало расти, как заметили в Межведомственном совете по противодействию COVID-19.

«Продолжает уменьшаться число активных больных, в первую очередь тех, кто наблюдается амбулаторно. Выросло количество выздоровевших пациентов. Отрицательную динамику показал лишь один индикатор — умеренно выросло число новых случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в медицинских организациях», — говорится в отчете совета.

Вместо 1868 заболевших на 5 февраля в нем на 12 февраля записаны 2193. В то время как в данных «СтопКоронавируса» указаны 1134 новых случаев. Однако по словам совета тенденция на стихание пандемии всё-равно сохраняется, сообщает «Фонтанка».