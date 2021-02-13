Спортивная акция, посвященная Дню влюбленных, пройдет в воскресенье в Волхове

Организатором акции выступила Администрация Волховского района.

По информации администрации района, местом проведения акции станет Детская площадка на ул. Юрия Гагарина, время проведения 14.00-17.00.

Отмечается, что планируется спортивно-развлекательная программа, посвященная Дню св. Валентина и спортивные конкурсы для влюбленных пар.

Ожидаемая численность участников акции 100 человек.