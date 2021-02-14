В Ленобласти из 1 700 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией заняты 1 000

На сегодняшний день, 14 февраля, в стационарах Ленобласти всего находится 451 человек с внебольничной пневмонией и 549 — с подтвержденным коронавирусом.

Только за последние сутки в регионе госпитализированы 62 человека, выздоровели — 97, из них 56 проходили лечение в областных стационарах.За жизнь и здоровье жителей Ленобласти боролись 211 врачей и 557 медработников других категорий.

Всего развернуто 1 700 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них заняты 1 000. Из 463 коек с аппаратами ИВЛ сейчас заняты лишь 67 коек.

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Только за последние сутки в регионе выявили 190 новых случаев COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 33 593 человек, выздоровели — 29 863.