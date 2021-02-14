Видео: в Петербурге мигрант прокатил полицейского на капоте

В Петербурге задержали мужчину, который прокатил на капоте автомобиля полицейского. Им оказался 33-летний неработающий гражданин одной из стран Закавказья, находящийся без регистрации в России.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, все произошло вечером 11 февраля. В полицию сообщили о конфликте у магазина на проспекте Энгельса. Прибыв на место вызова, один из полицейских увидел, как участник конфликта пытается скрыться на своем BMW и попытался его остановить. Но мужчина даже остановился и прокатил правоохранителя на капоте около 100 метров.

Возбуждено уголовное дело. Полицейский не пострадал.