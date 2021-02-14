Путин допустил отключение зарубежных интернет-сервисов

Блокировка зарубежных интернет-сервисов может произойти в случае враждебных действий против России, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ.

В то же время он подчеркнул, что никто не станет искусственно создавать проблемы российским пользователям, но руководство страны будет вынуждено реагировать на «неприкрытые» атаки извне.

При этом он заверил, что действовать власти будут, исходя из конкретных ситуаций и при наличии у России своего «аналогичного продукта». По мнению Путина, если за рубежом поймут, что у России есть альтернатива и утрачена монополия на рынке, то «они и вести себя будут по-другому».

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Он напомнил, что у России есть «Яндекс» и ряд других интернет-сервисов. В качестве примера российский лидер привел Сбербанк, который «очень неплохо развивается» и по некоторым направлениям «облачной деятельности» уже обгоняет свои зарубежные аналоги.