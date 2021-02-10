Социальную рекламу в интернете хотят сделать обязательной

В России хотят сделать обязательной социальную рекламу в интернете. Члены комитета Госдумы по информполитике планируют внести на рассмотрение нижней палаты соответствующий законопроект.

Законопроект предполагает, что интернет-площадки должны отдавать под соцрекламу не меньше 5% площадей или времени от общего объема маркетинговых материалов. Предполагается, что это коснется Google, Facebook, «Яндекс», Mail.ru, Rambler и другие ресурсы, которые посещают более 100 тысяч пользователей в сутки. Размещением контента займется специально созданный для этого оператор рекламного пространства.

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На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ и уличных щитов, отметил автор законопроекта. Депутаты предлагают распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете. Между тем инициативу уже поддержали в Совете Федерации, Федеральной антимонопольной службе и Роскомнадзоре.