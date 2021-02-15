О большом притоке препаратов для лечения онкологии рассказала Вице-премьер России Татьяна Голикова. Речь идёт о росте производства более чем в три раза.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об увеличении производства дефицитных лекарств для лечения онкологических заболеваний. По её словам, три месяца назад выпускали 680 тысяч упаковок в месяц. Сейчас эта цифра достигла 2,4 миллиона упаковок лекарств, то показатели увеличились более чем в три раза.

В обороте находятся 9 миллионов упаковок препаратов для лечения пациентов с онкологией. Важно прочувствовать и изучить как новый приток лекарств отразится на медицинских организациях, отметила Голикова. Об этом рассказали Невские новости.