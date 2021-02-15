Депутатов Ленобласти премируют на сумму в 2 млн рублей

Из бюджета региона планируется выделить 2 млн рублей на сертификаты для лучших депутатов. Сертификаты народные избранники смогут потратить только на технику.
Согласно информации с сайта госзакупок, 3 марта пройдет электронный аукцион на предоставление подарочных сертификатов для финалистов конкурса, организованного с целью выяснить лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления. Стартовая цена контракта составит 2 миллиона 100 тысяч рублей.
Из подробностей техзадания известно, что подрядчику необходимо будет закупить 210 подарочных сертификатов для покупку техники номиналом в 10 тысяч рублей. Воспользоваться выигрышем можно будет в течение месяца.
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04.02.2021 307