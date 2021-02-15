Вице-губернатор Евгений Елин заявил о своей возможной отставке

Об уходе высокопоставленного чиновника из правительства Санкт-Петербурга стало известно в понедельник, 15 февраля. Решение о расторжении контракта будет принято губернатором Александром Бегловым в течение текущей недели.

Информация об отставке Елина стала известна изданию «Невские новости» от своего источника в городской администрации. Сообщается, что вице-губернатор рассказал своим коллегам о планах оставить правительство Смольного уже через несколько недель. По словам собеседника «Невских новостей», официальное решение Александром Бегловым по этому поводу еще не принято.

«Есть мнение, что Евгений Иванович, заявил о своей отставке на высоком эмоциональном фоне, и ситуация может быть отыграна назад. Слишком много ключевого на него сегодня завязано, чтобы просто так уйти в сторону и вернуться в Москву», — сообщает источник.

Пресс-служба Смольного комментировать возможную отставку Евгения Елина отказалась. Напомним, что чиновник вступил на данную должность в 2019 году.