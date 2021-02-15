После обращения к Дрозденко ритуальные услуги во Всеволожском районе проверят на соответствие законам

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 15 февраля 2021 года к Александру Дрозденко обратился житель Всеволожского района Алексей.

«В специализированном муниципальном учреждении «Ритуальные услуги» обещают, что похороны будут организованы по госрасценкам, а затем выставляют огромные счета за ритуальные услуги, большая часть которых уходит в связанные с предприятием коммерческие структуры», – сообщил он

Александр Дрозденко поручил главе администрации Всеволожского района Андрею Низовскому проверить информацию. Ведь с юридической точки зрения ритуальные услуги регулируются местным самоуправлением. И большинство связанных с этим жалоб – именно во Всеволожскому районе.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что после обращения к Дрозденко с «ничейными» электросетями в Выре разберутся за три дня.