После обращения к Дрозденко с «ничейными» электросетями в Выре разберутся за три дня

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 15 февраля 2021 года к Александру Дрозденко обратилась жительница деревни Выра Гатчинского района.

По словам обратившейся, в Выре поменяли все линии электропередач, кроме нескольких участков. При этом, как сообщила женщина, «как поставили с перекрученными проводами, так и стоит».

По словам главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим, точно неизвестно, чьи именно эти линии. Предположительно, они обслуживаются Росавтодором, который готовится к реализации следующего этапа реконструкции трассы Р-23.

«Берем срок три дня, в четверг дадим вам ответ», – ответил Александр Дрозденко

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Александр Дрозденко предложил наказать рублем «сетевиков», из-за спора которых страдают жители Ульяновки.