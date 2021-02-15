Глава «Роснефти» назвал средние зарплаты своих сотрудников

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании «Роснефть» Игорь Сечин сообщил о размере заработной платы сотрудников компании.

Так, он рассказал, что средняя зарплата в «Роснефти» составляет порядка 80 тысяч рублей в месяц:

«В целом, она (зарплата – ред.) превышает 80 тысяч примерно в месяц. Те, кто работают, они, Владимир Владимирович, зарабатывают очень прилично. Буровики высоких разрядов, профессиональные менеджеры, сотрудники, которые имеют высокие квалификации, они держатся за работу, и у нас текучесть очень низкая», — поделился Игорь Сечин.

Из прошлых интервью главного исполнительного директора компании стало известно, что зарплата сотрудников «Роснефти» почти в два раза выше средней по стране.