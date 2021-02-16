Число коек для больных COVID-19 в Санкт-Петербурге сократилось почти на 2 тысячи – Александр Беглов

В Санкт-Петербурге почти на 2 тысячи сократили число коек для больных коронавирусом, стационары возвращаются к плановому приему больных, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Город постепенно возвращается к привычной жизни. К началу этой недели почти на 2 тысячи сокращено число ковидных коек. Наши стационары возвращаются к плановому приему больных», — сказал он в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

Губернатор при этом отметил, что эпидемия не закончилась, и призвал использовать средства индивидуальной защиты.

По словам Беглова, с начала эпидемии лабораторно подтвержденный диагноз «коронавирус» в Санкт-Петербурге получили порядка 350 тысяч человек, бессимптомных больных, по оценкам врачей, примерно в 3-4 раза больше.