Кабмин выделит МЧС 6 млрд рублей на обновление парка техники

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении МЧС 6 миллиардов рублей на обновление парка техники, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

Согласно сообщению, такое решение было принято в рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина. Деньги поступят из резервного фонда правительства.

«Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) в 2021 году получит 6 млрд рублей на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поддержанию высокого уровня технического оснащения подразделений МЧС в России уделяется особое внимание. Это одно из важнейших условий оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

«Решение правительства положительно скажется на защищенности граждан, их имущества, а также объектов экономики от пожаров и ЧС», — добавляется в сообщении кабмина.