По понятным причинам в марте-апреле 2020 года наблюдался пик поиска удаленной работы среди соискателей, работодатели же в тот период, в подавляющем большинстве, не публиковали вакансии и не спешили нанимать новых коллег. Как обстоят дела с удаленной работой в начале 2021?

На начало 2021 года, на основе статистических данных агрегатора вакансий Jooble, в России публикуются вакансии на более чем 27 тысяч сайтах — от небольших корпоративных сайтов с 10-ю сотрудниками до крупных порталов, таких как HH и Авито. Для понимания картины мы проанализировали все сайты, на которых были опубликованы вакансии с удаленной занятостью с начала 2021 года. Фриланс-биржи не принимались в расчет, так как на них в большинстве случаев предлагаются разовые задания.

Работодатели: вакансии удаленной работы

На сайте ru.jooble.org с начала 2021 года размещено более 65 тысяч вакансий с возможностью удаленной работы. Для сравнения до весны 2020 года число подобных вакансий составляло не более 5 тысяч в месяц. Мы проанализировали данные на популярных сервисах поиска работы — HH, Авито, Яндекс.Работа, Indeed, Trudvsem — и подсчитали, что с начала 2021 года работодатели разместили более 74 тысяч вакансий с удаленной занятостью.

Больше всего предложений по удаленной работе размещено для:

копирайтеров,

администраторов соц.сетей,

таргетологов,

менеджеров по продажам,

операторов колл-центров,

репетиторов и учителей,

контент-создателей (журналисты, фото- и видеоредакторы).

популярной становится вакансия авитолога (специалиста по изучению трендов продаж на Авито и прогнозированию спроса на товары). На начало 2021 года доступно 75 вакансий.

Число вакансий в целом (не только на удаленную работу) растет: в январе 2021 года на Jooble было размещено чуть более 1.5 млн вакансий, весной 2020 года размещалось около 1 млн вакансий в месяц. Рост составил 50%.

Соискатели: поиск удаленной работы

По сведениям Jooble с начала 2021 года искали удаленную работу порядка 50 тысяч соискателей. Самыми активными оказались жители Карелии, Адыгеи, Ульяновской и Орловской областей. Работу в целом (не только удаленную) искали более 15 млн россиян.

По истории запросов поисковых систем хорошо прослеживаются тренды. И запросы, связанные с поиском удаленной работы, явно относятся к трендовым с весны 2020 года. На примере запросов «удаленная работа» и «удаленка» в Яндексе четко прослеживаются максимумы, выпадающие на первую волну (март-апрель 2020) и вторую волну (октябрь-ноябрь 2020) пандемии. Интересен тот факт, что с начала 2021 года вновь наблюдается рост запросов. Число запросов в январе 2021 года больше числа запросов декабря 2020 года примерно на 20% и больше числа запросов лета 2020 года примерно на 45%. А год назад, в январе 2020 года, «удаленной работой» интересовались в 2 раз меньше, а «удаленкой» в 11 раз меньше.

На данный момент предложение удаленной работы превышает спрос такого вида занятости. Можно сделать вывод, что отечественный бизнес научился работать удаленно, гибко реагировать на внешние факторы. Если до марта 2020 года вы были офисным сотрудником, то в 2021 вы найдете аналогичную должность с возможностью работать удаленно.