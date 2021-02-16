Официантку будут судить за кражу 47 тысяч у пассажира поезда «Петербург – Екатеринбург»

Как сообщал ivbg.ru, женщина с 10 судимостями украла 47 тысяч в поезде, но попалась на станции «Волхов».

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 16 февраля сообщила о том, что уголовное дело этой женщины передано в суд.

По данным следствия, 39-летняя работница вагона-ресторана в декабре 2020 года запомнила пин-код банковской карты одного из пассажиров, а затем похитила ее. На станции Бабаево в Вологодской области она сняла в банкомате 47 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что осужденный за контрабанду кокаина петербуржец получил еще 17 лет за убийство.