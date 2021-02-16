Коммунальная служба Гатчинского района выплатит 6 млн рублей за загрязнение Ижоры

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал АО «Коммунальные системы Гатчинского района» выплатить 6 млн 75 тыс. рублей ущерба.

Ущерб причинен сбросом неочищенных сточных вод в реку Ижора в поселке Пудость Гатчинского района. Предприятие не выплатило сумму в добровольном порядке. Природоохранное ведомство подало в суд иск о принудительном взыскании.

Превышение загрязняющих веществ в воде зафиксировано в 2019 году. Очистные сооружения разрушены, вокруг них образовалось болото с канализационным запахом.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что за сутки в нескольких районах Ленобласти выпало по 4 см снега. Сотрудники коммунальных служб работают с глубокой ночи.