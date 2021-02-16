Правительство Ленобласти потратит порядка 1 млн рублей на канцелярские товары

На сайте госзакупок разместили контракт на изготовление и поставку канцелярских товаров в правительство Ленобласти. Папки и ручки для сотрудников администрации будут с портретом Вещего Олега.

Электронный аукцион назначен на 20 февраля 2021 года. Начальная цена контракта составит 1 миллион 265 тысяч рублей. Средства выделят из бюджета области.

Из технического задания следует, что необходимо будет изготовить три тысячи папок с изображением памятника Рюрику и Вещему Олегу. Также для правительства Ленобласти изготовят сто папок из искусственной кожи.