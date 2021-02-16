Правительство Ленобласти потратит порядка 1 млн рублей на канцелярские товары

На сайте госзакупок разместили контракт на изготовление и поставку канцелярских товаров в правительство Ленобласти. Папки и ручки для сотрудников администрации будут с портретом Вещего Олега.
Электронный аукцион назначен на 20 февраля 2021 года. Начальная цена контракта составит 1 миллион 265 тысяч рублей. Средства выделят из бюджета области.
Из технического задания следует, что необходимо будет изготовить три тысячи папок с изображением памятника Рюрику и Вещему Олегу. Также для правительства Ленобласти изготовят сто папок из искусственной кожи.
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11.01.2021 394