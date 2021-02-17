Неизвестный украл одежды на четверть миллиона рублей в Санкт-Петербурге

Мужчина в красной куртке сложил вещи в рюкзак и скрылся с места преступления.
По информации правоохранительных органов, неизвестный мужчина похитил из магазина «Ламода» одежду. Злоумышленник сложил вещи в рюкзак и убежал. Работники магазина попытались догнать преступника, но не смогли угнаться за ним.
Отмечается, что общий ущерб составил 240 тыс. рублей.
В настоящий момент ведётся розыск злоумышленника.
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