Неизвестный украл одежды на четверть миллиона рублей в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Мужчина в красной куртке сложил вещи в рюкзак и скрылся с места преступления.

По информации правоохранительных органов, неизвестный мужчина похитил из магазина «Ламода» одежду. Злоумышленник сложил вещи в рюкзак и убежал. Работники магазина попытались догнать преступника, но не смогли угнаться за ним.

Отмечается, что общий ущерб составил 240 тыс. рублей.

В настоящий момент ведётся розыск злоумышленника.

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15.02.2021 196
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